Европейский Союз 2 октября ввел санкции против 40 белорусских чиновников и старших офицеров. Сегодня список расширили, добавив туда еще 15 чиновников.
Соответствующее решение обнародовано в Официальном журнале Европейского Союза.
В обновленный список попал самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко — санкции против него вводят впервые.
Также там упомянули его старшего сына Виктора Лукашенко, главу администрации президента Игоря Сергиенко и главу Комитета государственной безопасности страны.
В санкционном списке также:
Напомним, Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко, но решение по санкциям против него лично еще не принято.
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Европейский Союз 2 октября ввел санкции против 40 белорусских чиновников и старших офицеров. Сегодня список расширили, добавив туда еще 15 чиновников.
Соответствующее решение обнародовано в Официальном журнале Европейского Союза.
В обновленный список попал самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко — санкции против него вводят впервые.
Также там упомянули его старшего сына Виктора Лукашенко, главу администрации президента Игоря Сергиенко и главу Комитета государственной безопасности страны.
В санкционном списке также:
Напомним, Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко, но решение по санкциям против него лично еще не принято.