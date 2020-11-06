Европейский Союз 2 октября ввел санкции против 40 белорусских чиновников и старших офицеров. Сегодня список расширили, добавив туда еще 15 чиновников.

Соответствующее решение обнародовано в Официальном журнале Европейского Союза. В обновленный список попал самоназванный президент Беларуси Александр Лукашенко — санкции против него вводят впервые. Также там упомянули его старшего сына Виктора Лукашенко, главу администрации президента Игоря Сергиенко и главу Комитета государственной безопасности страны. В санкционном списке также: начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник;

председатель Следственного комитета Иван Носкевич;

бывший первый заместитель председателя Следственного комитета, сейчас председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков;

заместитель председателя Следственного комитета Сергей Аземша;

заместитель председателя Следственного комитета Андрей Смаль;

руководитель Оперативно-аналитического центра при Лукашенко Андрей Павлюченко;

заместитель министра информации Игорь Бузовский;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

командир группы «Альфа» (спецотряды) Сергей Зубков;

бывший государственный секретарь Совета Безопасности Андрей Равка;

председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Напомним, Украинская власть присоединится к первой волны санкции ЕС в отношении представителей режима Лукашенко, но решение по санкциям против него лично еще не принято.