В американском штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей на президентских выборах США.
Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер во время брифинга, который транслировал телеканал Fox News.
— Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты — прим.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч… По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет, — сказал он.
Напомним, Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончательный результат президентских выборов в США должен решить Верховный суд.
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В американском штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей на президентских выборах США.
Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер во время брифинга, который транслировал телеканал Fox News.
— Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты — прим.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч… По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет, — сказал он.
Напомним, Американский президент Дональд Трамп заявил, что окончательный результат президентских выборов в США должен решить Верховный суд.