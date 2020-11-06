В американском штате Джорджия проведут пересчет голосов избирателей на президентских выборах США.

Об этом сообщил госсекретарь штата Брэд Раффенспергер во время брифинга, который транслировал телеканал Fox News.

— Прямо сейчас в Джорджии (кандидаты — прим.) остаются слишком близки, чтобы говорить о результатах. У нас подано около пяти миллионов бюллетеней. Есть разрыв в несколько тысяч… По мере приближения к окончательному подсчету мы можем думать о следующих шагах. С таким небольшим разрывом будет пересчет, — сказал он.