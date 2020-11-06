Коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнего» за сегодняшний день запустило 26 котельных, подающих тепло в многоэтажные жилые дома в городе.

Об этом говорится в сообщении на странице «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

Как известно, с сегодняшнего дня в Николаеве объявлен официальный старт отопительного сезона. В связи с этим, «Николаевоблтеплоэнерго» начало запуск котельных для подачи тепла потребителям Николаева.

За сегодняшний день запущено 26 котельных по таким адресам: улица Николаевская, 34-б; улица Передовая, 69-к; улица 295 Стрелковой дивизии, 75/1, 75-а; улица Адмиральская, 27/1; Набережная, 25, 5/11; Никольская, 9-а; Спасская, 46, 55; проспект Центральный 24-к; Безымянная, 91-в; Пограничная, 242-а; 11 Продольная, 1; Казарского, 2; Китобоев, 7-а; Яворницкого, 2-в; проспект Богоявленский, 325/4; проспект Героев Украины 21-а, 12; улица Малко-Тирновская, 1; проспект Героев Украины, 91; улица Силикатная, 267; проспект Героев Украины, 101; улица Абрикосовая, 5; Генерала Карпенко, 20.

Ранее было запущено 38 котельных, которые подают тепло в объекты социально-культурной сферы города. Таким образом на вечер 6 ноября в работе 64 котельные «Николаевоблтеплоэнерго» из 93.

Напомним, в Николаеве сотрудники «Николаевской ТЭЦ» разроют улицу Московскую на пересечении с улицей Шевченко для ремонта теплосетей.