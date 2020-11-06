Президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Луганскую область посетил военных в зоне операции Объединенных сил. Там он выразил убеждение, что Украине удастся освободить Донбасс от оккупантов, как когда-то был освобожден от нацистов Киев.

Об этом сообщается на сайте президента.

Владимир Зеленский пообщался с воинами и поблагодарил их за службу. В частности, он напомнил, что 77 лет назад был освобожден от нацистских захватчиков Киев, и выразил уверенность, что и в наши дни Украина сможет освободить свои земли от врага.

Глава государства также ознакомился с условиями службы на передовых позициях. Зеленский вручил защитникам подарки и сертификат на военный автомобиль.

– Вы защищаете интересы нашей страны, наш суверенитет и территориальную целостность. Я уверен: благодаря стойкости наших героев это обязательно произойдет с временно оккупированным Донбассом. Благодарю вас за службу. Берегите себя, наши семьи и в целом Украину, - сказал президент.

Напомним, ранее в результате сброса с беспилотного летательного аппарата гранаты получил ранения военнослужащий Объединенных сил.