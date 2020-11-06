В Киевский городской совет по результатам выборов 25 октября проходят 7 политических сил.

Об этом стало известно во время брифинга Киевской городской территориальной избирательной комиссии 6 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что барьер в 5% преодолели 7 партий:

«Европейская солидарность» - 20,52%

«Удар» 19,98%

«Єдність» Александра Омельченко 8,74%

«ОПЗЖ» 7,81

«Слуга народа» 7,53%

ВО «Батьківщина» 7,49%

«Голос» 5,97%

Остальные политсилы набирают менее 5%.

В Киевсовет были избраны 65 депутатов, победивших в территориальных избирательных округах, и 55 депутатов по единым спискам партий.

Согласно расчетам агентства Интерфакс-Украина, «Евросолидарность» получит 32 места из 120 в Киевсовете, «Удар» – 31, «Єдність» – 13, «ОПЗЖ» и «Слуга народа» – по 12, «Батьківщина» – 11 и «Голос» – 9.

Напомним, действующий мэр Киева Виталий Кличко выиграл выборы городского головы столицы в первом туре, набрав более 50% голосов избирателей.