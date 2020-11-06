Кабинет министров Латвии и Совет по урегулированию кризисов решили объявить в стране чрезвычайное положение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Чрезвычайное положение будет объявлено 9 ноября и будет действовать до 6 декабря.
Об этом сообщает латвийское агентство LETA.
Во время чрезвычайного положения в Латвии будет запрещено проведение публичных заведений, кроме митингов и пикетов на открытом воздухе. Будут запрещены все спортивные мероприятия, за исключением мероприятий международных олимпийских федераций, но без зрителей. Запрет не будет касаться команд, которые играют в высших лигах.
Для частных мероприятий будет введено ограничение: не больше 10 человек из двух домохозяйств могут собираться вместе. Однако это ограничение не распространяется на похороны.
Учреждения культуры, выставочные залы, спортивные и религиозные заведения будут работать только с 6 утра до 20:00, но это не касается спортивных центров - они могут работать до 22:00.
За нарушение карантинных ограничений граждан будут наказывать штрафом от 10 до 2 тысяч евро, а заведения - от 140 до 5 тысяч евро.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пандемия коронавируса является напоминанием о важности укрепления здравоохранения в каждой стране, и призывает человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.
|
Выборы в Николаеве: итоги и цифрыЮрий Ягольник
|
Стартует прием предложений на награждение медалью «Юрист года Николаевщины»Максим Коваль
|
Про динозаврів, вінегрет, відсутності контролю та бурхливе минуле колишнього голови облрадиСтанислав Мартиросов
Кабинет министров Латвии и Совет по урегулированию кризисов решили объявить в стране чрезвычайное положение из-за роста заболеваемости коронавирусом. Чрезвычайное положение будет объявлено 9 ноября и будет действовать до 6 декабря.
Об этом сообщает латвийское агентство LETA.
Во время чрезвычайного положения в Латвии будет запрещено проведение публичных заведений, кроме митингов и пикетов на открытом воздухе. Будут запрещены все спортивные мероприятия, за исключением мероприятий международных олимпийских федераций, но без зрителей. Запрет не будет касаться команд, которые играют в высших лигах.
Для частных мероприятий будет введено ограничение: не больше 10 человек из двух домохозяйств могут собираться вместе. Однако это ограничение не распространяется на похороны.
Учреждения культуры, выставочные залы, спортивные и религиозные заведения будут работать только с 6 утра до 20:00, но это не касается спортивных центров - они могут работать до 22:00.
За нарушение карантинных ограничений граждан будут наказывать штрафом от 10 до 2 тысяч евро, а заведения - от 140 до 5 тысяч евро.
Напомним, Всемирная организация здравоохранения заявляет, что пандемия коронавируса является напоминанием о важности укрепления здравоохранения в каждой стране, и призывает человечество немедленно начать подготовку к следующей потенциальной пандемии.