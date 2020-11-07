С марта составлено 43 тысячи 380 административных протоколов из-за нарушения правил карантина.

Об этом сообщил Департамент превентивной деятельности Национальной полиции Украины в ответ на запрос Радио Свобода.

Сообщается, что согласно имеющихся автоматизированных учетов Национальной полиции в период с 12 марта по 2 ноября работниками полиции было выявлено 43 тысячи 380 административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 44-3 (нарушение правил касательно карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В ведомстве заявили, что у них нет информации о количестве штрафов за нахождение без маски в публичных местах.

Статья 44-3 КУоАП была внедрена в марте. Она предусматривает штрафы от 17 до 34 тысяч гривен за нарушение правил карантина. Если будет наказано должностное лицо, оно должно будет заплатить штраф от 34 до 170 тысяч гривен.

Напомним, суд в Николаеве оштрафовал на 17 тысяч гривен водителя маршрутки за нарушение карантинных ограничений.