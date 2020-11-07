Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто отношения между странами. Сийярто поддержал предложение «перевернуть страницу» в отношениях между Венгрией и Украиной после недавних скандалов.
Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.
Как отметил украинский министр, нет альтернативы добрососедству Украины и Венгрии, а также совместному европейскому и евроатлантическому будущему.
— Мы оба соглашаемся, что надо вынести правильные выводы из того, что произошло две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог, — добавил Дмитрий Кулеба.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает возможным диалог с лидерами белорусской оппозиции, но для этого надо знать их позицию по ряду важных для Украины вопросов.
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил со своим венгерским коллегой Петером Сийярто отношения между странами. Сийярто поддержал предложение «перевернуть страницу» в отношениях между Венгрией и Украиной после недавних скандалов.
Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook.
Как отметил украинский министр, нет альтернативы добрососедству Украины и Венгрии, а также совместному европейскому и евроатлантическому будущему.
— Мы оба соглашаемся, что надо вынести правильные выводы из того, что произошло две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог, — добавил Дмитрий Кулеба.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает возможным диалог с лидерами белорусской оппозиции, но для этого надо знать их позицию по ряду важных для Украины вопросов.