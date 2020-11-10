Самир Оруджев, представитель азербайджанской диаспоры в Николаевской области

Глава Николаевской областной организации «Азербайджанской молодежи Николаева» Самир Оруджев обвинил кандидата в депутаты Николаевского областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анара Ахундова в разобщении национальных обществ и провокации межнациональных конфликтов.

В своем комментарии для НикВести представитель азербайджанской диаспоры Самир Оруджев заявил, что Анар Ахундов создал свою общественную организацию в противовес давно существующему на Николаевщине «Совету национальных обществ».

В реестре юридических лиц Минюста действительно зарегистрированы две общественные организации: Общественный союз «Совет национальных обществ Николаевской области», взятая на учет в 1995 году, а вторую, «Николаевский городской совет национальных обществ», Анар Ахунов зарегистрировал спустя 11 лет, в 2006 году.

По словам Самира Оруджева его земляк все эти году служил не согласию внутри нацменьшинств, а наоборот разобщал их и провоцировал вражду.

— История Совета национальных обществ Николаевской области длится давно. Но в свое время Анар Ахундов в противовес нам создал свою организацию и назвал ее «Николаевский городской совет… национальных обществ», чтобы это звучало таким образом, чтобы ни у кого не возникало сомнений, что это государственная структура. И всегда говорил, что он с городского совета, вводя в заблуждение. В организациях начались межнациональные проблемы, поскольку возникали двойные общины. К примеру, в нашем Совете национальных обществ Николаевской области есть греческое сообщество, а Ахундов находит какого-то проходимца, создает ему альтернативную общину. Он служил не согласию нацменьшинств, а наоборот разобщает всех, - заявил Самир Оруджев.

Он также обвинил Анара Ахундова в срыве многолетнего фестиваля дружбы народов.

— В этом году фестивалю «Дружба» 25 лет. Они выступили с заявлением, что им он не нужен, его проводить не надо, спонсировать тоже. Этот фестиваль демонстрирует дружбу народов, достопримечательности, истории, традиции, кухню, песни, танцы и так далее. И они были против. В последний раз они добились отмены финансирования этого фестиваля, имеющего большое значение для Николаева. Все, что делает Анар, как показывает практика, делается в его меркантильных интересах. Он хоть и мой земляк, но мне не нравится то, что он не созидает, а только провоцирует проблемы и разжигает межнациональную рознь, - считает Самир Оруджев.

Анар Ахундов, представитель ОПЗЖ

Общественник также прокомментировал заявление Анара Ахундова, которое тот сделал после местных выборов в Николаевской области.

— Когда он решил, что проходит в Николаевский областной совет, он написал в Facebook, что когда шакалы говорили, волк молчал. И теперь говорить будет волк, а замолчат шакалы. Что он хотел сказать этим? Что стал депутатом областного совета и вместо работы на благо людей начнет мстить и решать свои меркантильные вопросы? Если другие хоть для приличия пишут, что будут решать проблемы, то он не сделал даже этого, - заявил Самир Оруджев.

Отметим, что Николаевский облизбирком до сих пор не опубликовал протоколы результатов выборов по округам на выборах в Николаевский областной совет. Последние несколько дней журналисты и общественные организации, которые осуществляли наблюдение на местных выборах в Николаевской области, зафиксировали десятки случаев несоответствий данных итогового протокола с результатами подсчета голосов на избирательных участках. Данные, на которые опирался облизбирком при объявлении результатов выборов, содержатся именно в окружных протоколах, но комиссия отказывается выдавать их экземпляры участникам выборов.

Сотрудница николаевского порта «Ника Тера», кандидат от «ОПЗЖ» Татьяна Потапенко считает, что у нее украли победы, «дорисовав» недостающие голоса Анару Ахундову.

9 ноября Полиция Николаевской области заявила, что начала расследование по фактам возможных фальсификаций выборов в Николаевский областной совет.