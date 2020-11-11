С начала текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военный получил огнестрельное ранение в результате обстрела боевиков.

Как сообщает пресс-центр ООС, с начала суток 11 ноября террористы применили стрелковое оружие и крупнокалиберный пулемет в районе Каменки, где и был ранен украинский боец.

Раненого военного доставили в медицинское учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное.

Кроме того, по информации штаба, за прошедшие сутки на Донбассе боевики дважды нарушали перемирие.

В частности вблизи Водяного оккупанты дважды открывали огонь в разное время. Сначала обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, а вечером применили миномет калибра 82 мм.

Боевых потерь и ранений среди украинских военных за минувшие сутки.

Напомним, что обмен пленными затягивается, поскольку российская сторона и боевики на Донбассе до сих пор не подали списки. В связи с этим пока нет конкретной даты обмена.