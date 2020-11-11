Заместитель мэра Николаева по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Степанец заявил, что с завтрашнего дня все жилые дома в городе будут подключены к теплу.

Об этом он сказал в ходе заседания исполнительного комитета Николаевского городского совета в среду, 11 ноября, пишут НикВести.

По его словам, на сегодняшний день к теплоснабжению по городу не подключены только 150 абонентов компании «Николаевская ТЭЦ».

— По «Николаевоблтеплоэнерго» все котлы у нас уже в работе. Тепло уже пошло по Намыву и Лескам, откуда было больше всего жалоб. Что касается ТЭЦ, то она также запустила тепло. На сегодняшний день у ТЭЦ произошла только одна небольшая авария на Пушкинской и Пограничной. Там в тепловой камере образовалась трещина в трубе, они вырезали ночью латку и заканчивают сварочные работы — к обеду обещают пустить тепло по этой ветке. Если больше никаких аварий не будет, то весь город с завтрашнего дня уже точно будет отапливаться. На сегодняшний день осталось небольшое количество — 150 абонентов ТЭЦ, - Юрий Степанец.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» по состоянию на 10 ноября запустило все 93 своих котельных в городе.

При этом, в компании «Николаевская ТЭЦ» отчитались, что по состоянию на вечер 10 ноября подключила к теплу больше половины от общего количества потребителей в Николаеве.