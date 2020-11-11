Компании «Николаевская ТЭЦ» по состоянию на 11 ноября осталось подключить к теплоснабжению 150 своих абонентов в городе.

Об этом рассказал вице-мэр Николаева по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Юрий Степанец в ходе заседания исполнительного комитета горсовета в среду, 11 ноября, пишут НикВести.

По его словам, на сегодняшний день ТЭЦ занимается устранением мелких аварий, после чего подключить к теплу своих оставшихся абонентов.

— Не было еще ни одного года, чтобы, когда запускалась ТЭЦ, не было порывов. Несмотря на то, что они ремонтировали сети, задвижки тепловые камеры каждый год при запуске тепла у ТЭЦ происходили те или иные аварии. Были и крупные аварии, когда на Московской в районе таможни две недели устраняли аварию и по этой ветке все жилье было без тепла. В этом году слава Богу аварии, которые произошли при запуске тепла на ТЭЦ, были мелкие. По «Николаевоблтеплоэнерго» все котлы у нас уже в работе. Что касается ТЭЦ, то она также запустила тепло. На сегодняшний день у ТЭЦ произошла только одна небольшая авария на Пушкинской и Пограничной. Там в тепловой камере образовалась трещина в трубе, они вырезали ночью латку и заканчивают сварочные работы — к обеду обещают пустить тепло по этой ветке. Если больше никаких аварий не будет, то весь город с завтрашнего дня будет уже точно отапливаться. На сегодня осталось небольшое количество — 150 абонентов ТЭЦ, - сказал Юрий Степанец.

Также он отметил, что ситуация с запуском тепла ТЭЦ в Николаеве удовлетворительная и привел пример Херсонской ТЭЦ, которая на сегодняшний день еще не организовала пуск тепла своим потребителям.

— Вы знаете, что у ТЭЦ 90% сетей подлежит замене и то, что у нас нет крупных аварий, я считаю, нам нужно поблагодарить и Департамент ЖКХ, Департамент энергоэффективности, руководителей предприятий, и ТЭЦ, и Облтеплоэнерго. Нужно извиниться перед горожанами, но мы пытаемся сделать этот процесс плавным, чтобы не было никаких гидроударов. Хочу привести пример наших соседей — Херсонскую ТЭЦ. У них на сегодняшний день даже не распломбирован котел. Там тепло не запущено, газовая служба даже не распломбировала котел, - сказал Юрий Степанец.

Напомним, что коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» по состоянию на 10 ноября запустило все 93 своих котельных в городе.

При этом, в компании «Николаевская ТЭЦ» отчитались, что по состоянию на вечер 10 ноября подключила к теплу больше половины от общего количества потребителей в Николаеве.