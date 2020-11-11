В Министерстве здравоохранения Украины назвали симптомы легкого течения COVID-19. Одним из них является невысокая лихорадка.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, пишет РБК-Украина.

По его словам, есть повышение температуры до 38 градусов, но она контролируется. При приеме жаропонижающих припаратов, сразу снижается температура.

– Характеризуется легким течением насморка, кашля, без признаков дыхательной недостаточности (затрудненное дыхание, увеличение частости дыхательных движений), отсутствием желудочно-кишечных проявлений, изменений психического состояния, - пояснил он.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.