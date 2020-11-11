Об этом сообщили в Конституционном суде на запрос «Радио Свобода».

В суде отметили, что конституционное производство открыли 22 октября. О дате рассмотрения пока не сообщается.

Верховный суд решил, что КС должен растолковать первую часть статьи 105 Конституции, где указано, что «президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий».

Конституционный суд должен решить, распространяется ли этот иммунитет на административные правонарушения. ВС отмечает, что в Основном законе не конкретизировано, о которой неприкосновенность идет речь.

Напомним, 3 июня Владимир Зеленский во время поездки в Хмельницкий зашел вместе со своей делегацией в одно из местных кафе. Присутствовавший вместе с ним главный санитарный врач Виктор Ляшко позже утверждал, что они пришли с проверкой накануне смягчения карантинного режима.