Султан-Мурат Каймаразов, фото Niklife

Глава совета старейшин национальных обществ Николаевской области Султан-Мурат Каймаразов заявил, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Анар Ахундов, будучи главой общественной организации нацменьшинств, занимался подделкой документов и созданием конфликтов в организации.

Об этом Султан-Мурат Каймаразов рассказал в комментарии НикВести.

Отметим, что в Николаевской области существует Общественный союз «Совет национальных обществ Николаевской области», созданный в 1995 году, в состав которого входит 21 община. В 2011 году Анар Ахундов в противовес областному совету зарегистрировал свою организацию «Николаевский городской совет национальных обществ».

По словам Султана-Мурата Каймаразова, то, что Анар Ахундов заявляет, что в его общественную организацию входят свыше 11 тысяч человек, о чем он рассказывал в своем предвыборном интервью в газете «Чайка», является дезинформацией и ложью.

– Я всегда был вне политики, но это крайне возмутительный факт. Открываем газету и видим статью об Анаре Ахундове. В статье пишется: «Кроме профессиональных дел, я являюсь общественным деятелем. Возглавляю городской совет нацменьшинств, в который входят 16 диаспор, а это более 11 тысяч человек». В совет национальностей области даже столько не входят! Их просто нет! У нас 21 общественная организация. Существует порядок вступления и процесс их работы. Например, если у нас община не работает, то по уставу она автоматически исключается из состава. Обычная общественная организация не может утверждать, что в ее составе свыше 16 диаспор. Это, с моей точки зрения, дезинформация населения. Думаю, вот здорово, 11 тысяч человек, такая огромная цифра. Но меня и другое удивило. То, что Владислав Чайка выступил в его защиту. Когда ты даешь человеку ресурс на созидание, торжество, а он занимается разрушением, и закон не позволяет подобную организацию закрыть, - заявил Султан-Мурат Каймаразов.

По его словам, Анар Ахундов занимался подделкой подписей и печатей, тем самым негативно влияя на репутацию общественной организации.

— Фундамент областного Совета очень крепок, любой, кто пытался его разрушить не имел успеха. Потому что наш фундамент – это чистоплотность. Во всем: в финансах, организационных моментах. У нас были и из прокуратуры, и из финансовой службы – кто только не интересовался нашей деятельностью по причине того, что некоторые авантюристы писали письма, жалобы на наш совет. Репутация – это очень важный элемент. Материалов на него (Анара Ахундова, - прим.) полно: подделка подписей, печатей. Подавали в прокуратуру, а там куда не кинься – везде фамилия Ахундов. Обычно, когда мы выдвигаем людей в депутаты, изучаем, голосуем, представляем его общественности. Читая про кражу голосов, как ни странно, был удивлен, что в конфликт снова попал Анар Ахундов. Это же репутация самой партии, и когда туда попадают авантюристы различного рода, они портят репутацию всем. До сегодняшнего дня я не видел расчетного счета этой организации (городского совета национальных обществ, созданного в 2011 году, - прим.), я на 100% уверен, что в налоговой нет ни одного протокола даже, - добавил он.

Султан-Мурат Каймаразов отмечает, что за долгие годы выстраивания системы взаимоотношений между общинами среди представителей ни одной из них никогда не возникало конфликтов. Разногласия и разобщения проявились после создания организации Анара Ахундова.

Также из-за плохих отношений между организациями, Анар Ахундов неоднократно препятствовал Совету национальных обществ Николаевщины в проведении различных мероприятий и выделении бюджетных средств на их проведение.

– Я работаю с нацменьшинствами уже больше 20 лет, за все это время у нас ни с одной общиной, ни между ними, не было ни одного конфликта. Стоило появиться городскому Совету – появились конфликты, перетягивания канатов. У нас в областном совете была выстроена система: казначейские счета, люди получали зарплату, все как положено. Пришел Анар, отнял программу, бюджет уничтожил, казначейские счета закрыл, а сейчас мы заново все это делаем. Городская организация должны быть управляемая, должна работать с властью. Мы хотели создать проект, снять документальный фильм об общинах Николаевской области. Непонятно как Анар Ахундов оказался в комиссии областного управления культуры. Я не против, но дайте мне документ, протокол, позволяющий ему это делать. И что он сделал? Он выступил против проекта национальных меньшинств. И после этого я уже не мог сдержаться, такого отношения к совету терпеть было невозможно. Человек систематически создавал проблемы и его надо было останавливать, - сказал Султан-Мурат Каймаразов.

Отметим, что Николаевский облизбирком до сих пор не опубликовал протоколы результатов выборов по округам на выборах в Николаевский областной совет. Последние несколько дней журналисты и общественные организации, которые осуществляли наблюдение на местных выборах в Николаевской области, зафиксировали десятки случаев несоответствий данных итогового протокола с результатами подсчета голосов на избирательных участках. Данные, на которые опирался облизбирком при объявлении результатов выборов, содержатся именно в окружных протоколах, но комиссия отказывается выдавать их экземпляры участникам выборов.

Сотрудница николаевского порта «Ника Тера», кандидат от «ОПЗЖ» Татьяна Потапенко считает, что у нее украли победы, «дорисовав» недостающие голоса Анару Ахундову.

9 ноября Полиция Николаевской области заявила, что начала расследование по фактам возможных фальсификаций выборов в Николаевский областной совет.

Как известно, глава наблюдательного совета областного совета национальных обществ Михаил Гольденберг от имени Совета национальных обществ области еще в сентябре обращался к сопредседателю партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Вадиму Рабиновичу относительно участия Анара Ахундова в выборах от этой политической силы.

Представитель азербайджанской диаспоры заявил, что Ахундов провоцирует вражду и идет в облсовет, чтобы «мстить и решать свои вопросы».