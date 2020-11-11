Главный тренер баскетбольного клуба «Николаева» Валентин Берестнев сдал позитивный тест на коронавирусное заболевание COVID-19.

Об этом говорится в официальном заявлении на сайте клуба.

Сейчас наставник находится на самоизоляции и не выведет команду в следующем матче Суперлиги против «Черкасских Мавп».

Отметим, что на текущий момент в регулярном чемпионате «Николаев» выиграл 1 матч из 7.

Валентин Берестнев стал четвертым тренером Суперлиги с COVID-19 после Вальдемара Хомичуса («Будивельник»), Максима Михельсона («Черкасские Мавпы») и Валерия Плеханова («Запорожье»).

Напомним, ранее половина состава МБК «Николаев» заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию.