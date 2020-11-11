Карантин «выходного дня» введут до 31 декабря.

Об этом сообщают источники Украинской правды в Министерстве здравоохранения.

– Карантин «выходного дня» будет с 00 часов субботы до 00 часов понедельника. Срок, как и весь карантин, пока до 31 декабря, - отмечает источник.

По словам собеседника, решение о карантине «выходного дня» до 31 декабря уже есть, но его просто не оформили постановлением.

Он уточнил, что продление карантина «выходного дня» после нового года будет зависеть от эпидситуации.

Отметим, что сегодня Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.

Напомним, Президент Владимир Зеленский заверил, что анонсированный Минздравом карантин выходного дня продлится лишь несколько недель. Премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство «готов подставить плечо», чтобы поддержать предпринимателей при усилении карантина выходного дня.

В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».