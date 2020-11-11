Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу «Хард с Наташей Влащенко», пишет Страна.ua.
— Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно, – сказал он в эфире программы
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период.
— Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация, – подчеркнул Максим Степанов.
Если прогноз министра здравоохранения оправдается, то таким образом Украина проведет в режиме карантина более года. Напомним, что 3 марта 2020 года Украина объявила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом, а уже 11 марта в стране был объявлен карантин.
Как сообщалось с 14 до 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня, за который сегодня проголосовал Кабмин.
Отметим, что сегодня Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.
В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».
Режим карантина выходного дня может продлится в Украине до апреля 2021 года.
Такой прогноз дал глава Минздрава Максим Степанов з в эфире ток-шоу «Хард с Наташей Влащенко», пишет Страна.ua.
— Мы будем достаточно сложно проходить этот период, мы считаем, что до апреля. И речь сейчас не о идет о том, в состоянии ли мы его пройти легко – нет, будем проходить его сложно, – сказал он в эфире программы
По словам министра, вопрос в том, с какими людскими потерями удастся пройти этот период.
— Наша задача, чтобы количество этих потерь было минимальным. У нас действительно очень сложная ситуация, – подчеркнул Максим Степанов.
Если прогноз министра здравоохранения оправдается, то таким образом Украина проведет в режиме карантина более года. Напомним, что 3 марта 2020 года Украина объявила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом, а уже 11 марта в стране был объявлен карантин.
Как сообщалось с 14 до 30 ноября в Украине действует карантин выходного дня, за который сегодня проголосовал Кабмин.
Отметим, что сегодня Кабинет Министров Украины принял решение о введении на всей территории страны карантина выходного дня.
В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».