Служба безопасности обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как «общественная приемная» одного из общественно-политических деятелей.
Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию к подлинным документам строгой избирательной отчетности.
Отметим, что 15 ноября состоится второй тур выборов мэра в Одессе.
В нем примут участие действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от «ОПЗЖ» Николай Скорик.
Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.
Служба безопасности обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как «общественная приемная» одного из общественно-политических деятелей.
Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию к подлинным документам строгой избирательной отчетности.
Отметим, что 15 ноября состоится второй тур выборов мэра в Одессе.
В нем примут участие действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от «ОПЗЖ» Николай Скорик.
Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.