Служба безопасности обнаружила поддельную избирательную документацию, которая должна быть использована для фальсификации во время голосования во втором туре выборов Одесского городского головы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы провели обыск в офисном помещении в Одессе, что использовалось как «общественная приемная» одного из общественно-политических деятелей.

Правоохранители обнаружили сотни бюллетеней для голосования, идентичных по форме и содержанию к подлинным документам строгой избирательной отчетности.

Отметим, что 15 ноября состоится второй тур выборов мэра в Одессе.

В нем примут участие действующий городской голова Геннадий Труханов и народный депутат от «ОПЗЖ» Николай Скорик.

Напомним, что Николаевская городская территориальная избирательная комиссия назначила второй тур выборов Николаевского городского головы на воскресенье, 22 ноября.