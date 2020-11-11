Представители ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе призвали Россию открыть контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

ОБСЕ рассчитывает, что пропуск через линию разграничения будет возобновлен до конца недели, сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что на сегодняшнем заседании ТКГ стороны достигли определенного продвижения в обсуждении технических условий разблокирования российской стороной пропуска через КПВВ.

— Украинская сторона внесла свои предложения о порядке решения технических вопросов, - добавили в делегации.

Кроме того, ОБСЕ поддержала предложение Украины о создании на КПВВ «зеленых коридоров» для малоподвижных граждан, чтобы они могли беспрепятственно пересекать линию разграничения и получать пенсии, соцвыплаты, административные и финансовые услуги.

— Наибольших успехов сегодня добились в гуманитарном направлении, есть положительные признаки того, что вскоре удастся обеспечить работу КПВВ в обоих направлениях, - добавили в пресс-службе.

Напомним, что 10 ноября Украина возобновила движение через все 7 контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе. Однако боевики не пропустили людей на оккупированную территорию через КПВВ «Счастье» и «Золотое».