Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы шесть партий.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

На первом месте партия «Оппозиционная платформа — За жизнь», ее готовы поддержать 22,1% украинцев среди тех, кто определился с выбором и будет голосовать.

За партию «Европейская солидарность» готовы проголосовать 19,3% опрошенных, за «Слугу народа» — 18,7%, за ВО «Батькивщина» — 9,3%, за «Силу и честь» Игоря Смешко — 6,6%, за «Радикальную партию Ляшко» — 5,4%.

Другие партии, в частности Голос, разместились ниже избирательного барьера в 5% и сегодня не могут претендовать на попадание в парламент.

Опрос проводился с 17 ноября по 24 ноября. Было опрошено 1502 человека методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма. Статистическая погрешность не превышает 2,6%.

После обработки результатов, в течение 5−8 ноября с респондентами повторно связывались, чтобы снова поставить вопрос о голосовании на выборах в Верховную Раду. Всего повторно участие в опросе приняли 1083 человека.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, в президентском рейтинге Владимир Зеленский опережает своих конкурентов. Однако по сравнению с апрелем фиксируют падение уровня поддержки действующего главы государства