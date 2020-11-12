Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили коронавирус, пока находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».

Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал советник Главы офиса президента Михаил Подоляк.

— Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний, — рассказал Михаил Подоляк.

В палате президента установлена спецсвязь. У Андрея Ермака такой функции нет, только изолированная палата.

Михаил Подоляк отмечает, что у президента, что у главы ОП стандартный график работы.

— Единственное ограничение – это изоляция, никого нету рядом. То есть, никто из помощников не находится возле президента или возле главы Офиса, они находятся в коммуникационном офлайне, — рассказал Михаил Подоляк.

Он также добавил, что Владимир Зеленский не видится с семьей, потому что строго придерживается карантина.

Не видится президент также и со своим председателем ОП. С ним связь только по телефону.

Отметим, что ранее в Офисе президента сообщали, что Владимир Зеленский, который заболел коронавирусом, сейчас находится на самоизоляции дома, чувствует себя хорошо и работает онлайн.