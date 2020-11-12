В Нидерландах в четверг, 12 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на повестку дня суда.

Отмечается, что сторона обвинения в четверг и, возможно, в пятницу, отреагирует на запросы защиты по расследованию.

После этого 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.

В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.

Защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства, сообщает Укринформ.

Также адвокаты предложили суду записать вопросы для их клиента Пулатова.

Со своей стороны, сторона обвинения поинтересовалась, как можно допросить подозреваемых Гиркина, Дубинский и Харченко.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Ранее в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.