В Нидерландах в четверг, 12 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на повестку дня суда.
Отмечается, что сторона обвинения в четверг и, возможно, в пятницу, отреагирует на запросы защиты по расследованию.
После этого 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.
В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.
Защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства, сообщает Укринформ.
Также адвокаты предложили суду записать вопросы для их клиента Пулатова.
Со своей стороны, сторона обвинения поинтересовалась, как можно допросить подозреваемых Гиркина, Дубинский и Харченко.
Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.
Ранее в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.
В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.
В Нидерландах в четверг, 12 ноября, состоится очередное судебное заседание по делу малайзийского самолета рейса МН17 над Донбассом.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на повестку дня суда.
Отмечается, что сторона обвинения в четверг и, возможно, в пятницу, отреагирует на запросы защиты по расследованию.
После этого 25 ноября суд решит, какие запросы принимать, а какие отклонить.
В начале ноября во время трех дней слушаний выступали адвокаты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.
Защита Пулатова требует заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17, а также заново исследовать все доказательства, сообщает Укринформ.
Также адвокаты предложили суду записать вопросы для их клиента Пулатова.
Со своей стороны, сторона обвинения поинтересовалась, как можно допросить подозреваемых Гиркина, Дубинский и Харченко.
Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.
В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.
Ранее в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.
В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.