По состоянию на 10:00 12 ноября в Николаевской области зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 569 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 84, всего выздоровели - 3390. Умерло всего от последствий COVID-19 - 233, за сутки - 3.
Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек.
По состоянию на 10:00 12 ноября в Николаевской области зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.
За прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлен в 569 (+6) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 84, всего выздоровели - 3390. Умерло всего от последствий COVID-19 - 233, за сутки - 3.
Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек.