По состоянию на 10:00 12 ноября в Николаевской области зарегистрировано 275 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевский областной штаб по ликвидации последствий ЧС на странице в Facebook.

За прошедшие сутки зарегистрировано 275 новых подтвержденных случаев COVID-19, из них по месту жительства:

Николаев - 188;

Первомайск - 5;

Южноукраинск - 8;

Вознесенск - 12;

Очаков - 7;

Арбузинский район - 0;

Баштанский район - 2;

Березанский район - 0;

Братский район - 2;

Березнеговатский район - 2;

Веселиновский район - 0;

Витовский район - 17;

Вознесенский район - 3;

Врадиевский район - 0;

Еланецкий район - 3;

Доманевский район - 8;

Казанковский район - 1;

Кривоозерский район - 0;

Николаевский район - 1;

Новобугский район - 0;

Новоодесский район - 0;

Очаковский район - 1;

Первомайский район - 13;

Снигиревский район - 2.

Заболевание COVID-19 установлен в 569 (+6) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 84, всего выздоровели - 3390. Умерло всего от последствий COVID-19 - 233, за сутки - 3.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек.