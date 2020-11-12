По состоянию на 12 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях. При этом за сутки зафиксировали новый антирекорд по COVID-19 - до этого больше всего случаев было выявлено 7 ноября (10 746).

Всего за сутки проведено 77 149 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР - 46 933, методом ИФА - 30 216.

С начала пандемии заразились уже 500 865 человек, умерли - 9 145 (+198), выздоровели - 227 694 (+6 235).

Напомним, что в Украине период высокой заболеваемости COVID-19 продлится до апреля 2021 года. Этот отрезок пройдет очень тяжело.