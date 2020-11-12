В Минске местные власти ввели обязательный масочный режим из-за увеличения числа новых случаев коронавируса. Ранее он был введен в ряде регионов страны.

Об этом сообщает TUT.BY.

Как сообщается, масочный режим касается посетителей всех без исключения объектов столицы. Жители города также обязаны надевать маску в общественном транспорте, метро, маршрутных такси и такси.

Кроме того, такое решение властей обязывает руководителей организаций всех форм собственности принять «необходимые меры по соблюдению санитарно-противоэпидемических мер».

Напомним, в сентябре в Беларуси начались клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V».