Глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность» Елена Киселева рассказала, что в 2021 году главным приоритетом новоизбранных депутатов горсовета от этой политической силы является решение проблем медицины.

Об этом Елена Киселева рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ 10 ноября.

По ее словам, в связи с экономическим кризисом и пандемией коронавируса бюджет Николаева в следующем году столкнется с дефицитом средств и растущими потребностями медицинской сферы, а потому новой городской власти важно определить приоритетные направления в управлении городом и следовать им.

— Мы не будем драться за какие-то места в управлении, мы не будем драться за приход к бюджетным потокам. Мы конкретно будем говорить о программах развития, эти программы будут достаточно прозрачны. Мы для себя точно понимаем приоритеты в движении города. Я умышленно говорю «в движении», а не «в развитии», потому что у нас 2021 года будет достаточно сложным: меньшее наполнение бюджета в силу экономического кризиса и меньшее наполнение бюджета в силу присутствия ковидной пандемии. Причем, ее последствия распространяются на экономику - нет поступлений в доходной части, но есть потребность в расходной части, и эта потребность увеличивается. Поэтому, мы как политическая сила точно понимаем, что нам нужно выбирать для себя позицию стабилизации движения громады и обеспечение безопасности по направлениям. Первое направление сегодня — это медицина, это 100% и другие вещи, связанные с этим. Это медицина в отношении пациентов и медицина в отношении медработников, - сказала Елена Киселева.

Ранее сообщалось, что глава Николаевской городской организации политической партии «Европейская солидарность» Елена Киселева позитивно оценивает результаты партии на выборах в городской совет.

Как известно, 3 ноября Николаевская городская территориальная избирательная комиссия объявила результаты выборов. В горсовет нового созыва зайдут представители 6 партий: «Оппозиционная платформа - За жизнь» (17 депутатов), «Пропозиция» (14 депутатов), «Европейская солидарность» (5 депутатов), «Слуга народа» (9 депутатов), «Партия Шария» (5 депутатов), «Наш край» (4 депутата).