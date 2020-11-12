По последним данным, Великобритания стала первой страной в Европе, где было зарегистрировано 50 тысяч случаев смерти от коронавируса.

Об этом сообщает BBC.

В целом с начала эпидемии в Британии 50 365 человек умерли в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19. Из них 595 человек умерли за последние 24 часа.

Великобритания стала пятой страной, которая пересекла отметку в 50 тысяч смертей от коронавирусной болезни – после США, Бразилии, Индии и Мексики.

Премьер-министр Борис Джонсон заявил, что цифры показывают, несмотря на надежды на вакцину, что «мы еще не вышли из леса».

По данным правительства, в среду было зарегистрировано еще 22 950 случаев заболевания.

С начала эпидемии в Великобритании было зарегистрировано около 1,2 миллиона подтвержденных случаев заболевания, и более 185 тысяч человек были госпитализированы с вирусом.

Напомним, что по состоянию на 12 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели — 6 235 человек.