Николаевская городская территориальная избирательная комиссия «дорисовала» голоса кандидату от «ОПЗЖ» Олегу Солтысу и его супруге Оксане на выборах в Николаевскай областной совет.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал журналист Олег Деренюга.

По словам журналиста, он вместе с общественной организацией «ОПОРА» проанализировал протоколы с избирательных участков по округа №7 а также итоговые протоколы горизибркома, и обнаружил, что Олегу и Оксане Солтыс «дорисовали» голоса.

— Проверил со своей стороны информацию Громадянська мережа «ОПОРА» относительно фальсификаций результатов выборов в Николаевский областной совет по округу №7. Подтверждается! Выборочно взял 5 протоколов с избирательных участков в Центральном районе Николаева и цифры за кандидатов в депутаты облсовета от «ОПЗЖ» Солтыс Олега и Оксану в итоговом протоколе горизбиркома существенно завышены, нежели при первичном подсчете на участках, — пишет Олег Деренюга.

Олег Деренюга также отметил, что подобные фальсификации с голосами произошли практическу у всех кандидатом от партии «ОПЗЖ».

— Становится ясным, почему почти все представители партии «ОПЗЖ» в Николаевской области молчат и никак не реагируют на доказательства фальсификаций, которые продолжают ежедневно публиковаться. Похоже, замазаны практически все. И как теперь с этой «легитимностью» вы пойдете работать в местные советы? — отметил журналист.

Отметим, в Общественной сети «ОПОРА» заявили, что в данных протокола о результатах выборов в Николаевский областной совет по округу №7 выявили ряд несоответствий в голосах отданных за кандидатов от «ОПЗЖ».

Напомним, 11 ноября, журналист НикВести Олег Деренюга опубликовал доказательства фальсификаций выборов в Николаевский областной совет на округе №3.

Аналогичная ситуация произошла и на округе №4. О несоответствии данных итогового протокола с результатами на избирательных участках по этому округу заявляли наблюдатели гражданской сети «ОПОРА». Издание НикВести также опубликовало копии протоколов с избирательных участков, после чего выяснилось, что облизбирком отнимал у кандидата от «ОПЗЖ» Татьяны Потапенко целые десятки, оставляя лишь окончание цифры. Кандидат заявила, что также намерена судиться с облизбиркомом, который украл у нее победу, и отдал ее другому кандидату — Анару Ахундову.

Также напомним, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Потемкин подал иск в Николаевский окружной административный суд в связи с тем, что считает, что облизбирком украл у него победу на выборах.