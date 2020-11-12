В Украине готовы производить оборудование для обеспечения кислородом коек для COVID. Речь идет об изготовлении отечественных газификаторов и концентраторов.

Об этом сообщает правительственный портал.

В частности, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский в ходе визита в Одессу провел встречу с украинскими производителями, с которыми обсудил вопросы разработки и изготовления этого оборудования.

Уруский провел переговоры с представителями ГП «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод», ООО «ПКФ «Криопром» и ООО «Телекарт-Прибор».

– «Южный машиностроительный завод» в кооперации с ПКФ «Криопром», используя свой производственный опыт, подтвердили возможность разработки и изготовления в Украине линейки отечественных газификаторов объемом от 3 м3 до 20 м3, - указано в сообщении.

Напомним, по состоянию на 12 ноября в Украине было зафиксировано 11 057 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализированы 1509 человек, умерли 198 человек, выздоровели - 6 235 человек.