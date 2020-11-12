У первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука обнаружили положительный тест на коронавирус.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

— Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя, - написал он

Первый вице-спикер Рады посоветовал всем, с кем он контактировал в последние дни, «внимательно отнестись к состоянию своего здоровья».

Накануне, 11 ноября, COVID-19 обнаружили у главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Он вчера отмечал, что чувствует себя нормально.