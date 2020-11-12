Более четверти украинцев готовы переехать в США или страны Евросоюза, если там им без условий предоставят гражданство. Желающих ехать в Россию только 6%.

Об этом свидетельствует опрос Киевского международного института социологии.

Так, в апреле о готовности уехать из Украины в США или ЕС заявили 27,1% респондентов, в октябре таких стало 27,9%.

Формулировка вопроса о переезде в ЕС кажется немного странной, потому что в этом содружестве большое количество стран, и уровень их благосостояния также разный — переехать, например, в Румынию и Данию не одно и то же.

В Россию в случае получения гражданства готовы ехать 5,8%. Еще одна интересная вещь: в опрос КМИС добавил третий вариант, он также касается переезда к северному соседу. Вопрос звучит так: готовы ли вы переехать в Россию, если вам дадут гражданство и сверху 100 тысяч долларов? В таком случае желающих переехать стало 10,3%.

Спрашивали респондентов и о внешнеполитических ориентирах. Так, 49% украинцев выступают за вступление в ЕС и НАТО, 27% поддерживают нейтральный статус, а 13,8% — хотят в Евразийский союз во главе с РФ.

Напоследок следует добавить, что в этом опросе КМИС, который считается авторитетной социологической организацией, пророссийская «Оппозиционная платформа — За жизнь» и один из ее лидеров Виктор Медведчук получают несколько больше поддержки, чем показывают опросы других организаций.

Как сообщает Liga.net, заказчиками опроса могут быть люди, близкие к ОПЗЖ и Медведчуку.

Опрос КМИС проводился с 17 по 24 октября 2020 года методом телефонного интервью (CATI) только на подконтрольной правительству территории. В нем приняли участие 1502 респондента в возрасте от 18 лет.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 2.6% для показателей, близких к 50%, 2.2% — для показателей, близких к 25%, 1.7% — для показателей, близких к 10%, 1.1% — для показателей, близких к 5%.

Напомним, около 56,6% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией.