Около 56,6% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией.

Об этом свидетельствуют данные опроса проведенного Киевским международным институтом социологии.

Только 30% украинцев считают, что в будущем Украина и Россия будут иметь напряженные/конфликтные отношения.

При этом, с запада на восток растет доля тех, кто верит в нормализацию отношений — с 52% на Западе до 72% на Донбассе (соответственно, с 33% до 22% снижается доля тех, кто считает, что стране будут иметь конфликтные отношения).

Вместе с тем, по сравнению с апрелем, когда соотношение было 51% против 33%, стало больше тех, кто ожидает нормализации отношений.

Опрос проводился на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма, Киевским международным институтом социологии по собственной инициативе, в течение 17-24 октября 2020 Метод опроса — телефонных интервью с использованием компьютера. Общее количество респондентов — 1502 человек. Вероятная погрешность — 2,6%.