Верховной раде рекомендуют принять закон для усиления прозрачности финансирования СМИ. Соответствующий законопроект №2072 комитет по вопросам гуманитарной и информационной политике рекомендует принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

– Комитет рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №2072. Его целью является уточнение отдельных положений закона для улучшения процедуры раскрытия и проверки достоверности информации о структуре собственности субъекта информационной деятельности и обеспечения финансовой прозрачности, - говорится в сообщении.

Члены комитета и представители Национальной рады по вопросам телевидения и радиовещания отметили, что проект закона очень важен, но нуждается в совершенствовании терминологии, механизмов контроля и надзора.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по свободе слова запретил журналистам НикВести и другим представителям средства массовой информации посещать парламент.