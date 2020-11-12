Главное разведывательное управление (ГРУ) Российской Федерации координировало фейки о катастрофе MH17 на Донбассе летом 2014 года. Сотрудники создавали фейки и распространяли их через скандальное Bonanza Media.

Об этом говорится в совместном расследовании Bellingcat и The Insider.

Сообщается, что запущенный в 2019 году проект Bonanza Media публиковал альтернативные версии катастрофы MH17. Сотрудники посещали Малайзию, Донбасс, Нидерланды, сняли серию документальных фильмов с якобы свидетелями того, что самолет сбили украинские истребители.

Незадолго до начала судебного процесса в Нидерландах Bonanza опубликовала серию "утечек" из внутренних документов Совместной следственной группы (JIT). На самом деле это были документы из взломанных хакерами серверов JIT.

Как установили The Insider и Bellingcat, документы предоставило именно российское ГРУ. Кроме того, деятельность Bonanza Media курировал полковник Сергей Чебанов. Журналисты изучили его переписку, полученную в результате взлома почты, и нашли доказательства организации поездок Bonanza на оккупированный Донбасс для съемок фильма о катастрофе.

Также сообщается, что сотрудники этого медиа согласовывали с Чебановым промопост к фильму, а также статью голландского журналиста о процессе в Гааге.

Напомним, самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН-17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Ранее в Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.