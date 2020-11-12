Экс-министр финансов Игорь Уманский подал в отставку с должности советника главы Офиса президента из-за введения в стране карантина выходного дня.

Об этом Игорь Уманский сообщил на своей странице в Facebook.

— Карантин выходного дня? Ок! Тогда – все на выход! И я начну первый. Соответствующее заявление подал на Банковую. О причинах отставки – все после принятия решения по моему заявлению. Обязательно приглашу всех, кому не безразлично, — написал Игорь Уманский.

Напомним, ранее другой советник Андрея Ермака Михаил Подоляк рассказал, где и как проходят лечение больные коронавирусом президент Владимир Зеленский и глава ОПУ.