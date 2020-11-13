Около 150 экс-сотрудников Нацслужбы безопасности США направили послание Управлению общих служб США с призывом официально объявить Джо Байдена избранным президентом.

Об этом сообщает Politico.

Бывшие сотрудники призывают признать Байдена избранным президентом, а Камалу Харрис — избранным вице-президентом США для того, чтобы у них появилась возможность иметь доступ к соответствующей конфиденциальной информации.

Экс-сотрудники Нацслужбы считают, что «это необходимо для решения актуальных вопросов национальной безопасности, а также ежедневных брифингов, представляемых президенту, и рассмотрения решений по возможному использованию военной силы».

В заявлении призывают «оставить в стороне политические соображения».

По их мнению, дальнейшее откладывание возможности команды Байдена иметь доступ к ежедневному брифингу для президента и другой информации по национальной безопасности, а также ресурсам ставит под угрозу преемственность и подготовленность национального руководства.

Документ подписали 142 экс-сотрудника служб безопасности, в том числе бывший глава Минобороны США Чак Хэйгл, бывший директор АНБ и ЦРУ Майкл Хайден, бывшая постпред США при ООН Саманта Пауэр.

Среди подписавших послание есть и бывшие чиновники в администрации Трампа, в частности, бывший посол США в Ираке Дуглас Силлиман, бывший посол в Великобритании Льюис Люкенс, бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом в Национальном совете безопасности и ряд других.

Ранее сообщалось, что избранный президент США Джо Байден готовит основу для своей новой администрации. При этом усилия президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов и удержаться у власти продолжаются.