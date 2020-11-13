Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Законопроект №4188 запрещает «трансляцию высказываний, содержащих отрицание факта военной агрессии Российской Федерации в Украину, оккупации Российской Федерацией части территории Украины и ведения Российской Федерацией гибридной войны против Украины».

Если это правило нарушил в прямом эфире гость, то СМИ не несет за это ответственности, но только если сотрудники телерадиоорганизации приняли меры, чтобы прекратить это нарушение. Если сотрудники медиа этого не сделали, Нацсовет должен наказать это СМИ.

После первого нарушения медиа будут штрафовать, а если нарушения не были устранены в течение месяца, а также в случае повторного штрафа за такое нарушение Нацсовет будет обращаться в суд с требованием отменить лицензию этому СМИ.

Чтобы указанные правила вступили в силу, законопроект должен принять парламент, а затем подписать президент.

Напомним, около 56,6% украинцев верят, что в будущем Украина достигнет мира и нормализации отношений с Россией.