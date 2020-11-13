В Днепре прошел конкурс рисунка среди детей под названием «Мой любимый олигарх». Недавно были объявлены победители.

Как пишет «Новое время», конкурс, участие в котором принимали дети от 6 до 14 лет, организовал художник Максим Ходак в галерее Артмир.

— Целью конкурса является показать благодарность олигархам. Много лет мы обязаны им развитием нашей экономики, поднятием имиджа Украины и сохранением природных богатств! А, как известно, детские глаза видят этот мир более открыто, их взгляды полны любви и искренности, поэтому интересно взглянуть на рисунки детей, где они изобразят любимого олигарха, которого они выберут самостоятельно, - написали организаторы в Facebook.

Некоторые дети изобразили в качестве любимого олигарха маму или учительницу. Были также рисунки политиков. При этом победителями в разных возрастных категориях стали портреты Игоря Коломойского, Юлии Тимошенко и Виктора Пинчука.

Ранее сообщалось, что в Днепре с 25 сентября по 25 октября проходит конкурс детского рисунка «Мой любимый олигарх».