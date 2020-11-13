Городская комиссия Краматорска по ликвидации чрезвычайной ситуации решила не вводить карантин выходного дня 14−15 ноября.

Об этом сообщил мэр города Андрей Панков на своей странице в Facebook.

— По нашему мнению, ограничения, вводимые постановлением Кабинета министров Украины № 1100 от 11 ноября по всей Украине, не учитывают существенных различий между городами и должны быть пересмотрены. Такие решения должны приниматься исключительно на местах, - пояснил он.

Андрей Панов отметил, что в заведениях общественного питания в городе не наблюдается скопления людей даже в вечерние часы пик. По его словам, владельцы и администраторы таких заведений в Краматорске ответственно подошли к организации внутреннего пространства с соблюдением всех мер безопасности.

Местные власти также направили в Кабмин письмо с требованием разъяснить введение новых ограничений.

В документе говорится, что в Краматорске проживает более 48 тысяч переселенцев с оккупированных территорий, большая часть которых работает в сфере торговли, бытового обслуживания населения, общественного питания и сельского хозяйства.

— Введение ограничений в выходные дни поставит за грань бедности почти 50 тысяч граждан и вызовет социальные беспорядки. В регионе, который граничит с оккупированными территориями, это недопустимо. Учитывая вышеизложенное, Краматорский городской совет предлагает возложить вопрос ограничений касательно карантина выходного дня на городские или областные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, а контроль соблюдения ограничений на правоохранительные органы, - отмечается в письме.

В Украине с 14 по 30 ноября ввели карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника на всей территории Украины должны действовать новые ограничения.

В среду, 11 ноября, в Николаеве прошел мирный митинг работников заведений общественного питания в рамках всеукраинской акции протеста против ограничений работы в рамках карантина «выходного дня».

Николаевский городской голова Александр Сенкевич выступил против карантина «выходного дня» и обратился к главе государственной комиссии ТЭБ и ЧС Денису Шмыгалю, а также к главе Николаевской ОГА Александру Стаднику с просьбой не вводить его в Украине.