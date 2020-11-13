Азербайджан ввел комендантский час на занятых в ходе войны в Нагорном Карабахе территориях.

В частности, он будет действовать в Шуше и Гадруте, сообщает местный портал trend.az.

Сообщается, что в соответствии с административно-территориальным делением Азербайджана отделения полиции будут осуществлять особое управление в каждом районе в качестве военных комендатур.

На сегодня персонал Шушинского райотдела полиции передислоцировался в сам город. Кроме того, к несению службы приступили полицейские в Гадруте. С этого момента в данных населенных пунктах вводится режим комендантского часа.

Напомним, министры обороны Турции и России подписали меморандум о создании совместного мониторингового центра для контроля за прекращением огня в Карабахе.