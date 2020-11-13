Министерство образования рекомендовало университетам и техникумам перейти на смешанную форму образования с 16 ноября. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в стране.

Об этом в Telegram сообщил исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет.

Письмо с рекомендациями уже направлено руководителям учебных заведений.

– С 16 ноября 2020 обучение в учреждениях высшего и профессионального перед высшим образованием МОН рекомендует проводить по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении, - сообщил Шкарлет.

Напомним, ранее врио министра образования и науки Сергей Шкарлет заявлял, что Украина готова к внедрению дистанционного обучения. Однако оно никогда не заменит реальный формат общения, который есть при полноформатном обучении.