Об этом сообщила сама служба в своем Twitter.

— Мы тут подумали и решили: если вам удобнее читать новости Роскомнадзора в Telegram, значит у вас должна быть такая возможность, — говорится в сообщении.

Когда именно создали канал, не указывают, но не позднее 29 октября. Тогда там опубликовали первое сообщение. Федеральная служба РФ более 2 лет боролась с Telegram, пытаясь его заблокировать на территории страны. Официально под запретом ресурс был с апреля 2018 по июнь 2020 года.

Заблокировать его постановил суд, а причиной стал отказ предоставить представителям ФСБ ключи шифрования, которые позволили бы им читать переписку пользователей. В то же время, несмотря на попытки российских властей блокировать мессенджер, он продолжил работать в России.

В июне Telegram в России разблокировали. В Роскомнадзоре тогда заявили, что положительно оценили высказанную основателем мессенджера Павлом Дуровым готовность противодействовать терроризму и экстремизму.

В начале июня к российским властям с просьбой разблокировать Telegram обратился сам Дуров. А 15 июня соответственный законопроект зарегистрировали в Государственной думе. Такое решение обосновывали тем, что российские власти используют Telegram как один из своих официальных ресурсов.