По итогам 9 месяцев 2020 года доля Китая во внешнем обороте Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) составила 12,9% (10 854,7 млн долларов). В первом квартале его доля была на уровне 10,9%, по итогам первого полугодия - 12,5%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

По данным статистического ведомства, Россия находится на втором месте (7 409,8 млн долларов и 8,7%), хотя еще по итогам 2018 года была первой.

Далее следуют Германия (6 067,8 млн долларов, 7,2%), Польша (5 620,1 млн долларов, 6,6%) и США (4 121,1 млн долларов, 4,9%).

Всего на страны ЕС приходится 40,7% внешнего оборота Украины.

По данным Госстата, общий внешний оборот торговли Украины (экспорт и импорт товаров и услуг) за I полугодие 2020 года составил 84 835,8 млн долларов.

Таким образом, Украина сохранила положительное сальдо внешнеторгового баланса, достигнутое кварталом ранее впервые за долгое время.

Напомним, Украина и Китай подписали новую пятилетнюю программу сотрудничества в космической отрасли – планируется реализовать 69 проектов, в частности создать совместную лабораторию.