Городской суд Праги отменил обязательный масочный режим на улице и в магазинах. Эти меры были введены распоряжением Министерства здравоохранения Чехии с 21 октября.

Об этом сообщила пресс-секретарь суда Маркета Пучи, передает местный портал novinky.cz.

По ее словам, решению министерства не хватает конкретных, понятных и обоснованных соображений, на основании которых суд мог бы рассмотреть вопрос о необходимости масочного режима. При этом в решении говорится, что суд не называет эти меры необязательными.

– Описанные недостатки мешают суду должным образом оценивать частные возражения, ставя под сомнение соразмерность принятого решения, - говорится в решении.

Суд установил, что министерство не объяснило ужесточение масочного режима. Отметим, ранее в Чехии обязали носить маски на открытой территории и в автомобилях.