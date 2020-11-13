Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что правительство предоставит коронавирусную вакцину, когда она станет доступной, всем грекам бесплатно.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Премьер сделал эти комментарии, председательствуя на министерском совещании по поводу правительственной стратегии вакцинации против COVID-19. В Греции наблюдается возобновление распространение вируса, что оказывает давление на систему здравоохранения страны.

– Я настаиваю на свободном доступе всех греков к вакцине, потому что это правительство с самого начала рассматривало вакцину как общественное благо. Именно поэтому она будет предоставляться бесплатно всем без исключения, - сказал Мицотакис.

В четверг Греция объявила о рекордном количестве новых ежедневных смертей от коронавируса и инфекций. В настоящее время в Греции зарегистрировано более 66 600 подтвержденных случаев заболевания и 959 смертей.

Ранее Кириакос Мицотакис заявил, что молодые люди, которые отдыхают в барах, в первую очередь ответственны за передачу коронавируса в Греции.