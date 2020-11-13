Протесты в Беларуси могут перейти к партизанской форме. Причиной этого является насилие в отношении участников массовых акций.
Об этом заявила оппозиционерка Светлана Тихановская, передает gazetaprawna.pl.
По ее словам, режим действующего президента Беларуси Александра Лукашенко близок к параличу, поскольку власть не выполняет свои основные функции, а только борется с протестующими.
– Борьба будет продолжаться… Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власти не знают границ в применении насилия, - отметила она.
Тихановская также подчеркнула, что объявленная несколько недель назад общенациональная забастовка выполнила свою задачу.
– Люди хорошо отреагировали. Всегда можно попросить большего, но мы благодарны всем, кто осмелился продемонстрировать свою гражданскую позицию, - добавила она.
Напомним, 13 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум и пригрозила национальной забастовкой. Президенту дали три требования и 13 дней на выполнение.
Протесты в Беларуси могут перейти к партизанской форме. Причиной этого является насилие в отношении участников массовых акций.
Об этом заявила оппозиционерка Светлана Тихановская, передает gazetaprawna.pl.
По ее словам, режим действующего президента Беларуси Александра Лукашенко близок к параличу, поскольку власть не выполняет свои основные функции, а только борется с протестующими.
– Борьба будет продолжаться… Я думаю, что люди выберут более партизанскую форму, потому что власти не знают границ в применении насилия, - отметила она.
Тихановская также подчеркнула, что объявленная несколько недель назад общенациональная забастовка выполнила свою задачу.
– Люди хорошо отреагировали. Всегда можно попросить большего, но мы благодарны всем, кто осмелился продемонстрировать свою гражданскую позицию, - добавила она.
Напомним, 13 октября белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила Александру Лукашенко ультиматум и пригрозила национальной забастовкой. Президенту дали три требования и 13 дней на выполнение.