Правительство Черногории вводит в стране комендантский час из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Комендантский час начнет действовать уже 15 ноября.

Об этом объявила Национальный совет по инфекционным заболеваниям Черногории на пресс-конференции, передает Total Montenegro.

Комендантский час водится до 1 декабря, но ее действие могут продлить. В период с 21:00 до 5:00 в стране будет запрещено выходить из домов, а магазинам и ресторанам можно работать только до 20:00.

На выходных также будут под запретом поездки между городами. Кроме того, вводится запрет на собрания более чем четырех людей и проведение религиозных собраний и обрядов.

Напомним, ранее правительство Греции объявило о введении общенационального комендантского часа с целью остановить рост количества новых случаев заболевания COVID-19.