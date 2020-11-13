В Запорожье с понедельника, 16 ноября, в школу вернутся ученики 5-11 классов, которые были отправлены на дистанционное обучение. Также в городе будут соблюдать карантин выходного дня.

Об этом сообщил мэр Запорожья Владимир Буряк.

В городе будут работать школы и детские садики при условии соблюдения санитарных требований.

Также Буряк подтвердил введение в городе карантина выходного дня и перечислил все те ограничения, которые были указаны в распоряжении Кабинета министров, включая работу рынков на открытом пространстве.

После осенних канинкул в школах Запорожье обучались только ученики начальной школы. Остальные были отправлены на дистанционное обучение.

Напомним, министерство образования рекомендовало университетам и техникумам перейти на смешанную форму образования с 16 ноября. Такое решение связано с эпидемиологической ситуацией в стране.