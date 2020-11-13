В Харьковском городском совете назвали выдумками сообщения о возможной инаугурации Геннадия Кернеса в немецкой клинике «Шарите», где он сейчас лечит коронавирус.

Об этом сообщает Общественное со ссылкой на брифинг спикера горсовета Юрия Сидоренко.

– Все эти выдумки об инаугурации в «Шарите» оставьте тем, кто их производит, - сказал он.

Сидоренко заверил, что Кернес будет принимать присягу как избранный мэр лично в Харькове.

Он также добавил, что Кернес идет на поправку, но дата его возвращения неизвестна. Мол, каждое утро в его палате проходит консилиум, на котором врачи решают, можно ли его выписывать.

Сидоренко объяснил: если Кернес еще не в Харькове, «значит его легкие нуждаются еще в лечении в Германии».

Напомним, действующий мэр Харькова Геннадий Кернес выиграл выборы и переизбран на свою должность.